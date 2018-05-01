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Головкин: Мой рекорд круче, чем у Хопкинса
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Головкин: Мой рекорд круче, чем у Хопкинса 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
В случае, если 5 мая казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) отстоит принадлежащие ему титулы в поединке Ванеса Мартиросяна, то для него это будет уже 20-я успешная защита подряд, и Геннадий повторит рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.
Однако, сам Головкин уверен, что его достижение стоит оценивать выше, и вот почему: «Я чувствую себя как звезда, потому что, если вы посмотрите на соперников Бернарда, то, возможно, поймёте, что мой рекорд гораздо круче, больше и массивнее. Это хорошо для меня, моей карьеры и моих фанов».
Вторит подопечному и тренер Абель Санчес: «Думаю, это просто замечательно для истории бокса. Если посмотреть на рекорд Геннадия, у него не было ни одного реванша, то есть каждый новый раз он дрался с новым соперником. А великий Бернард Хопкинс дважды дрался с Антвуном Эколзом и трижды боксировал с Робертом Алленом».
Напомним, что изначально соперником Головкина в реванше должен был стать звёздный мексиканец Канело Альварес, отказавшийся от выхода в ринг из-за допингового скандала со своим непосредственным участием. Теперь их бой планируется на сентябрь.
Читайте также: Мартиросян — о бое с Головкиным: Никакого бокса, будет драка по-мексикански
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