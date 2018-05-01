Российский боксер Кузьмин может в июле провести повторный бой против Мансура

МОСКВА, 1 мая. / ТАСС /. Российский боксер-супертяжеловес Сергей Кузьмин может провести повторный поединок против американца Амира Мансура в июле. Об этом ТАСС сообщил менеджер Кузьмина Вадим Корнилов.

"Кузьмин выступит в июле, вероятно, в одной программе со следующим боем Дмитрия Бивола , — сказал Корнилов. — Планируем следующий бой сделать за региональный титул, пока не знаю, какой конкретно. Как вариант, рассматриваем также повторный бой с Мансуром, так как результат первого поединка был отменен из-за рассечения. А потом и из-за того, что Мансура поймали на допинге".

Бой Кузьмин — Мансур состоялся 27 ноября прошлого года и завершился технической ничьей в третьем раунде в виду рассечения у обоих спортсменов. Позднее результат поединка был аннулировал ввиду положительной допинг-пробы американского боксера.

На счету Кузьмина 12 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.