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Вакантный после отказа Иноуэ чемпионский титул разыграют два филиппинца
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Вакантный после отказа Иноуэ чемпионский титул разыграют два филиппинца 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
№10 рейтинга P4P по версии vRINGe.com, чемпион мира в трёх дивизионах филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) попытается покорить четвёртый дивизион. Во Всемирной боксёрской организации (WBO) назначили бой за вакантный (после отказа японца Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО)) титул во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между Ньетесом и Астоном Палисте (24-2, 20 КО), также из Филиппин.
Ньетес и Палисте занимают 1-ю и 2-ю строчку в текущем рейтинге организации. В WBO отправили компаниям ALA Promotions, представляющей интересы Ньетеса, и Roy Jones Jr. Boxing, представляющей интересы Палисте, письмо, в котором говорится, что у сторон есть 10 дней на переговоры. В противном случае состоятся промоутерские торги с минимальной ставкой $100 тысяч.
Напомним, Ньетес в феврале 2018-го года провёл дебютную защиту титула IBF в наилегчайшем дивизионе (до 50,8 кг), здорово разобравшись с экс-чемпионом мира Хуаном Ревеко (39-4, 19 КО) из Аргентины, после чего филиппинец объявил о решении освободить титул и побороться за чемпионское звание в весе до 52,2 кг.
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