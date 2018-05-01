Мурат Гассиев рассказал жителям Владикавказа о своем отдыхе

ЦХИНВАЛ, 1 мая — Sputnik . Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат «Iron» Гассиев рассказал Алексею Ягудину в интервью телеканалу «Матч! ТВ», что лучшим отдыхом для него является проведенное с семье время, а эйфория от победы длится совсем недолго.

"Самый главный отдых для меня — провести время с семьей и со своими друзьями. Победу мы празднуем сначала в семейном кругу, потом собираемся с друзьями, но это просто застолье и все. То есть я выигрываю, бой прошел, и сама радость длится буквально 30 минут — час. И это уже обычный день, который уходит в прошлое. Даже, например, моя команда после боя соберется в ресторане, я туда просто приду, скажу всем большое спасибо — и спать. И завтра обычный день", — поделился боксер.

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) 29 Апр 2018 в 3:42 PDT При этом Гассиев отметил, что наиболее масштабный праздник в его честь организовали после боя с Денисом Лебедевым

"У нас в Осетии есть моя фамилия Гассиев и есть родственные фамилии. И когда все фамилии собираются вместе, это называется семейный праздник Куывд. Вот тогда собралось около семисот человек в ресторане", — отметил спортсмен.

Гассиев добавил, что по той же причине не любит отмечать свой день рождения, подчеркнув, что в последние 10-12 лет вовсе их не празднует.