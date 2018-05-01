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Мурат Гассиев рассказал жителям Владикавказа о своем отдыхе
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Мурат Гассиев рассказал жителям Владикавказа о своем отдыхе 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 мая — Sputnik. Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат «Iron» Гассиев рассказал Алексею Ягудину в интервью телеканалу «Матч! ТВ», что лучшим отдыхом для него является проведенное с семье время, а эйфория от победы длится совсем недолго.
"Самый главный отдых для меня — провести время с семьей и со своими друзьями. Победу мы празднуем сначала в семейном кругу, потом собираемся с друзьями, но это просто застолье и все. То есть я выигрываю, бой прошел, и сама радость длится буквально 30 минут — час. И это уже обычный день, который уходит в прошлое. Даже, например, моя команда после боя соберется в ресторане, я туда просто приду, скажу всем большое спасибо — и спать. И завтра обычный день", — поделился боксер.
Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) 29 Апр 2018 в 3:42 PDT  При этом Гассиев отметил, что наиболее масштабный праздник в его честь организовали после боя с Денисом Лебедевым.
"У нас в Осетии есть моя фамилия Гассиев и есть родственные фамилии. И когда все фамилии собираются вместе, это называется семейный праздник Куывд. Вот тогда собралось около семисот человек в ресторане", — отметил спортсмен.
Гассиев добавил, что по той же причине не любит отмечать свой день рождения, подчеркнув, что в последние 10-12 лет вовсе их не празднует.
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