Поветкин занимает первое место в рейтинге WBA 

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опубликовал обновлённый рейтинг. Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём первое место.
Вторым в рейтинге значится пуэрториканец Фрес Окендо, а третьим — американец Джаррелл Миллер. В первой десятке, кроме Поветкина, единственным россиянином является Александр Устинов на десятой строчке, сообщает ассоциация WBA.