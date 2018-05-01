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Поветкин занимает первое место в рейтинге WBA
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Поветкин занимает первое место в рейтинге WBA 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опубликовал обновлённый рейтинг. Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём первое место.
Вторым в рейтинге значится пуэрториканец Фрес Окендо, а третьим — американец Джаррелл Миллер. В первой десятке, кроме Поветкина, единственным россиянином является Александр Устинов на десятой строчке, сообщает ассоциация WBA.
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