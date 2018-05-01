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Тайсон Фьюри: Сейчас я ещё лучше, чем был с Кличко!
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Тайсон Фьюри: Сейчас я ещё лучше, чем был с Кличко! 

Vringe.com 2 часа назад
9 июня в Манчестере (Англия) экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) должен возобновить карьеру после продолжительного анабиоза. Сам боксёр уверяет, что за два с лишним года простоя не только не стал хуже, но и в чём-то там добавил.
Напомним, что Фьюри не выступает с ноября 2015 года, когда сенсационно победил по очкам Владимира Кличко.
«Я обещаю миру бокса, что буду править дивизионом вновь. Когда это случится, вы спросите, как мне это удалось, но вся фишка в том, что я не просто сделаю это, но сделаю это с лёгкостью, — обещает Тайсон. — Как там говорится: нельзя потерять то, что в тебе заложено, а у меня этого в изобилии. Ну да, пришлось немного попотеть, чтобы сбросить чуток веса. Было забавно на самом деле. Но, знаете что? Даже когда я весил, как грузовик, моя острота никуда не делась. А теперь вес ушёл, и я выгляжу хорошо. Нет, ну разве я не прекрасен?»
«Сказать по правде, на сегодняшний день я чувствую себя лучше, чем когда дрался с Владимиром Кличко. Я разобрался со своим внутренним миром, и теперь вы увидите наилучшую версию Фьюри. Прямо-таки винтажную версию меня», — обещает британец.
Читайте также: Фьюри ничего не потерял, он вновь будет править супертяжами — спарринг-партнёр
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