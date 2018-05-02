Кенгуру избили туристов в Австралии

Посетители больничной базы NSW в Австралии получили серьезные травмы после того, как покормили кенгуру едой из McDonald's. На центральном побережье Нового Южного Уэльса далеко не первый случай, кода туристы страдают от нападения сумчатых животных. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на The Guardian.

Было зарегистрировано несколько сообщений об инцидентах, при которых кенгуру атаковали посетителей, в одном случае животное причинило серьезный вред человеку

— депутат Грег Пайпер.

Зафиксированы неоднократные случаи нападения кенгуру, после которых пострадавшие обращались в больницы с рваными ранами лица, серьезными царапинами и ушибами. Диетолог из сиднейского зоопарка Мишель Шоу считает, что у животных развивается зависимость от сахара, и они проявляют агрессию. Сумчатых также не рекомендуется кормить кукурузными чипсами, морковью и фруктами.

В китайском зоопарке самку кенгуру забросали камнями. Посетители хотели посмотреть, как прыгают сумчатые животные.