Ещё
Кенгуру избили туристов в Австралии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кенгуру избили туристов в Австралии 

360tv.ru 1 час назад
Посетители больничной базы NSW в Австралии получили серьезные травмы после того, как покормили кенгуру едой из McDonald's. На центральном побережье Нового Южного Уэльса далеко не первый случай, кода туристы страдают от нападения сумчатых животных. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на The Guardian.
Было зарегистрировано несколько сообщений об инцидентах, при которых кенгуру атаковали посетителей, в одном случае животное причинило серьезный вред человеку
— депутат Грег Пайпер.
Зафиксированы неоднократные случаи нападения кенгуру, после которых пострадавшие обращались в больницы с рваными ранами лица, серьезными царапинами и ушибами. Диетолог из сиднейского зоопарка Мишель Шоу считает, что у животных развивается зависимость от сахара, и они проявляют агрессию. Сумчатых также не рекомендуется кормить кукурузными чипсами, морковью и фруктами.
В китайском зоопарке самку кенгуру забросали камнями. Посетители хотели посмотреть, как прыгают сумчатые животные.
360tv.ru: последние новости
Жуков покинет пост главы ОКР Пользователи Сети возмутились стоимостью тренировок с Крушельницким IBU отказала России в проведении Кубка мира
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»2
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
Кто дебютирует за сборную России на ЧМ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение