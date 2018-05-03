Кенгуру напали на туристов за плохую еду в Австралии

В Австралии несколько кенгуру напали на туристов, пытавшихся предложить им пищу. Гости планировали подкормить животных едой из фастфуда.

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Инцидент произошел около озера Маккуори, где обитают дикие животные. Посетители предложили зверям отведать продукции популярной сети быстрого питания McDonald's.

Парламентарий штата Новый Южный Уэльс Грег Пайпер отметил, что это далеко не первое нападение кенгуру на людей. Он также добавил, что животные способны поцарапать и даже серьезно ранить человека.

Диетологи отмечают, что некоторые виды пищи способны навредить животным, нарушив их пищеварение. Также у кенгуру может развиться зависимость от сахара, способная сделать их более агрессивными.

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