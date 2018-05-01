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Сражение за сердце дамы: в австралийском парке подрались два кенгуру
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Сражение за сердце дамы: в австралийском парке подрались два кенгуру 

Мир24 2 часа назад
Отдыхающие одного из парков Австралии стали свидетелями редкого зрелища — два самца кенгуру сразились за сердце дамы, передает «МИР 24».
Сначала драка напоминала боксерский поединок. Но затем животные пустили в ход сильные задние ноги, и бой уже пошел по законам карате. Отдыхающие схватились за камеры.
Несмотря на то, что кенгуру часто изображают в боксерских перчатках, настоящие драки у них случаются крайне редко. Причем животные умны и никогда не вступят в бой с заведомо более сильным соперником.
Ранее в встралии кенгуру запретили посещать бар, а владельцам заведений подкармливать животных.
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