Сражение за сердце дамы: в австралийском парке подрались два кенгуру

Отдыхающие одного из парков Австралии стали свидетелями редкого зрелища — два самца кенгуру сразились за сердце дамы, передает «МИР 24».

Сначала драка напоминала боксерский поединок. Но затем животные пустили в ход сильные задние ноги, и бой уже пошел по законам карате. Отдыхающие схватились за камеры.

Несмотря на то, что кенгуру часто изображают в боксерских перчатках, настоящие драки у них случаются крайне редко. Причем животные умны и никогда не вступят в бой с заведомо более сильным соперником.

Ранее в встралии кенгуру запретили посещать бар, а владельцам заведений подкармливать животных.

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