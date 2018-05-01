Линарес счастлив грядущему бою с Ломаченко

Венесуэльский обладатель чемпионского титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) никак не может нарадоваться, что, несмотря на все сложности и разногласия, промоутеры смогли превозмочь разногласия и устроили ему мегабой с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

Напомним, что поединок запланирован на 12 мая и пройдёт на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

«С самого начала я был уверен, что мы получим этот бой. И он, и я хотели этого. Спасибо всем, и Teiken Promotions, и Golden Boy и Top Rank за эту возможность, за этот шанс всей моей жизни, за эту мечту, ставшую реальностью. Я впервые буду выступать в Мэдисоне, и что может быть лучше, чем сделать это против первого номера pound-for-pound?», — приводит слова Линареса BoxingScene.

«Это было очень сложно, — вспоминает переговорный процесс Хорхе. — У Golden Boy и Top Rank не самые тёплые отношения, но, несмотря на это, они всё-таки смогли договориться. Особенно я бы хотел поблагодарить мистера Хонду из Teiken Promotions, поскольку он сыграл ключевую роль в том, чтобы поединок всё-таки состоялся. Мы с Василием хотели этот бой, и я очень счастлив, что это в итоге случится».

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