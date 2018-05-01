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Майки Гарсиа и Роберт Истер летом объединят титулы — LА Times
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Майки Гарсиа и Роберт Истер летом объединят титулы — LА Times 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В лёгком весе (до 61,2 кг) намечается объединительный поединок: чемпион мира по версии WBC Мигель Анхель Гарсиа (38-0, 30 КО) летом сразится с чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО). По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники пишет Los Angeles Times.
Как утверждает издание, сейчас решается вопрос о дате проведения: это может быть как 28 июля, так и любая суббота с середины до конца августа.
Место уже известно — Staples Center в Лос-Анджелесе (США), телеканал также — это Showtime.
Если такой бой состоится, это будет первое «домашнее» выступление Майки с 2011 года.
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10 марта Мигель перебрался в суперлёгкий вес и победил по очкам тамошнего чемпиона IBF Сергея Липинца. Взяв титул в четвёртой для себя весовой категории, он вскоре отказался от него и решил спуститься в 61,2 кг.
Что касается Истера, то его чемпионский забег характеризуется уже не одним невнятным поединком и таким же решением судей. Все четыре его боя за титул прошли по 12 раундов.
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