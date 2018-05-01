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Керман Лехаррага: Давайте сюда ваших топовых полусредневесов!
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Керман Лехаррага: Давайте сюда ваших топовых полусредневесов! 

Vringe.com 16 минут назад
Фото: Vringe.com
В прошлую субботу в Испании местный проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Керман Лехаррага (25-0, 20 KO) перед взорами 10 тысяч любителей бокса на трибунах стадиона за два неполных раунда утрамбовал заезжего Брэдли Скита (27-2, 12 КО).
26-летний испанец доволен тем, как выступил — «я хотел устроить зрелище для своих фанатов в Бильбао — это и сделал», и теперь жаждет встреч более высокого уровня.
«Вы только дайте мне возможность, а я её использую на все 100, — сказал он BoxingScene. — Несите сюда ваших топовых вельтеров».
Сейчас, помимо завладения поясом EBU, Лехаррага занимает 8-ю строку в мировом рейтинге WBA.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лехаррага-Скит
По словам главы испанской MGZ Promotions Хесуса Дель Валле, их компания тесно сотрудничает с американским промоутером Лу Дибеллой, чтобы поскорее привезти Кермана на бой в США.
«Мы привезём его в Штаты, чтобы он и здесь заполучил фанатов, — подтверждает глава DiBella Entertainment, который является сопромоутером Лехарраги. — Он чрезвычайно зрелищный боец экшн-стиля, напоминающего об Артуро Гатти. Американским фанам он понравится».
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