Керман Лехаррага: Давайте сюда ваших топовых полусредневесов!

В прошлую субботу в Испании местный проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Керман Лехаррага (25-0, 20 KO) перед взорами 10 тысяч любителей бокса на трибунах стадиона за два неполных раунда утрамбовал заезжего Брэдли Скита (27-2, 12 КО).

26-летний испанец доволен тем, как выступил — «я хотел устроить зрелище для своих фанатов в Бильбао — это и сделал», и теперь жаждет встреч более высокого уровня.

«Вы только дайте мне возможность, а я её использую на все 100, — сказал он BoxingScene. — Несите сюда ваших топовых вельтеров».

Сейчас, помимо завладения поясом EBU, Лехаррага занимает 8-ю строку в мировом рейтинге WBA.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лехаррага-Скит

По словам главы испанской MGZ Promotions Хесуса Дель Валле, их компания тесно сотрудничает с американским промоутером Лу Дибеллой, чтобы поскорее привезти Кермана на бой в США.

«Мы привезём его в Штаты, чтобы он и здесь заполучил фанатов, — подтверждает глава DiBella Entertainment, который является сопромоутером Лехарраги. — Он чрезвычайно зрелищный боец экшн-стиля, напоминающего об Артуро Гатти . Американским фанам он понравится».

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.