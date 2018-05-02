Луис Нери продолжит карьеру в легчайшем весе и примет участие в Суперсерии

Бывший чемпион WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) мексиканец Луис Нери (26-0, 20 КО), потерявший титул на взвешивании в преддверии реванша с японцем Шинсуке Яманака (27-2-2, 19 КО), заявил о желании продолжить карьеру в дивизионе и о намерении участвовать во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

9 июня в Viejas Casino & Resort (Алпайн, штат Калифорния, США) Нери проведёт промежуточный поединок. Соперник экс-чемпиона пока-что неизвестен.

По слухам, второй сезон Суперсерии пройдёт в легчайшем и первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В турнире бойцов до 53,5 кг ожидается участие лучших боксёров дивизиона — предварительное согласие выступить в турнире дали чемпион WBA Super Райан Барнетт (18-0, 9 КО) из Британии, чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР и японец Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО), которому 25 мая в Токио (Япония) предстоит бой за «обычный» титул WBA с британцем Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО).

Читайте также: Восток — дело тонкое: Луис Нери больше не сможет боксировать в Японии

Отметим, участие Тете в турнире пока что менее вероятно — промоутеру Фрэнку Уоррену (Queensberry Promotions) не по душе формат Суперсерии — ветеран-функционер предпочитает организовать объединительный бой между Тете и Барнеттом.

Тем не менее, сам Тете мечтает принять участие в турнире и пытается переубедить Уоррена.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.