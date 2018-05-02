Признание британского проспекта: Мы отказались от боя с Бетербиевым

Как мы рассказывали ранее, в Международной федерации бокса (IBF) возникла непредвиденная проблема — полутяжи друг за дружкой отказываются от звания обязательного претендента на бой против чемпиона-нокаутёра Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) из России. Одним из таких «отказников» является британский проспект Энтони Ярд (15-0, 14 КО).

«Я очень хочу принять участие в большом поединке, но всему своё время, — твердит Ярд в интервью IFL TV. — Это правда. Нам действительно поступало предложение (драться с чемпионом IBF Бетербиевым), и мы от него отказались. Мы были четвёртыми, кто отказался от боя. Причина? В моей команде считают, что у меня пока что нет опыта, ведь моя любительская карьера насчитывает только 12 поединков. И у нас, в Британии есть множество местных бойцов, которые хотят встретиться со мной в ринге. Поэтому пока что бой за мировой титул отложим».

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