Телерейтинг: Вечер бокса от FOX побил конкурентов из HBO и ESPN

По данным компании Nielsen Media Research, 28 апреля в США самым большим спросом по сравнению с конкурентами пользовался вечер бокса из Эль-Пасо (штат Техас, США), транслируемый на общедоступном телеканале FOX.

За тем, как в главном событии шоу американский полусредневес Хосесито Лопес (36-7, 19 КО) наносит дебютное поражение соотечественнику Мигелю Крусу (17-1, 11 КО) в прямом эфире наблюдали 839 тысяч телезрителей.

Немногим уступил вечер бокса от промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing) на кабельном НВО — 811 тысяч болельщиков бокса смотрели за поединком из Нью-Йорка (США), в котором средневес Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) на тоненького перебоксировал польского проспекта Мацея Сулецки (26-0, 10 КО).

Ниже всех телерейтинг показал телеканал ESPN. За тем, как американский чемпион Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) теряет титул в поединке с молодым африканским боксёром Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) наблюдали 701 тысяча телезрителей.

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