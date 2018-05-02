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Телерейтинг: Вечер бокса от FOX побил конкурентов из HBO и ESPN
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Телерейтинг: Вечер бокса от FOX побил конкурентов из HBO и ESPN 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
По данным компании Nielsen Media Research, 28 апреля в США самым большим спросом по сравнению с конкурентами пользовался вечер бокса из Эль-Пасо (штат Техас, США), транслируемый на общедоступном телеканале FOX.
За тем, как в главном событии шоу американский полусредневес Хосесито Лопес (36-7, 19 КО) наносит дебютное поражение соотечественнику Мигелю Крусу (17-1, 11 КО) в прямом эфире наблюдали 839 тысяч телезрителей.
Немногим уступил вечер бокса от промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing) на кабельном НВО — 811 тысяч болельщиков бокса смотрели за поединком из Нью-Йорка (США), в котором средневес Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) на тоненького перебоксировал польского проспекта Мацея Сулецки (26-0, 10 КО).
Ниже всех телерейтинг показал телеканал ESPN. За тем, как американский чемпион Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) теряет титул в поединке с молодым африканским боксёром Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) наблюдали 701 тысяча телезрителей.
Читайте также: Менеджер: Догбо мало чемпионского титула — он хочет объединительный бой  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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