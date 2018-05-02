Шон Портер рассуждает о том, как ему одолеть Дэнни Гарсиа

Пока небитый американский чемпион-полусредневес Кит Тёрман (28-0, 22 КО) зализывает раны, его титул по версии WBC разыграют соотечественники, экс-чемпионы мира Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО).

Оба бойца ранее «на тоненького» уступали Тёрману, а теперь им предстоит выявить сильнейшего в очной схватке. Портер, конечно же, уверен в своей победе.

«На бумаге это бой с равными шансами на успех, — размышляет Шон. — Стили делают бой и всё такое. Но на самом деле есть парочка факторов, которые ярко указывают на то, что я побью Гарсиа».

«Считаю, он — из тех бойцов, которые ненавидят драться под прессингом, — цитирует Портера Ring TV. — А прессинг — моя коронка, я так победил целый пакован отличных бойцов. Мне предстоит прессинговать парня, который ментально не очень крепкий… А я считаю, что Гарсиа именно из таких… Вот вам и моё первое преимущество».

«Я считаю, что Тёрман явно выиграл у Гарсиа. Он его просто перебоксировал. А это значит, что если я подойду к бою в отличной форме, хорошо подготовлюсь и физически и тактически, то смогу перебоксировать Дэнни, используя ноги, дистанцию. Это — ещё один вариант, как я могу побить Гарсиа», — загибает пальцы Портер.

«Многие считают Гарсиа бойцом, который может застать врасплох всего одним точным ударом. Но со мной это не сработает. Есть тысячи причин, почему эти внезапные удары не будут работать на него в поединке против меня. Я докажу в ринге, что ставка на одноударный нокаут ничего ему не принесёт», — завершил Портер.

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Отметим, чемпион IBF Эррол Спенс (23-0, 20 КО) собирается после обязательной защиты титула против мексиканца Карлоса Окампо (22-0, 13 КО) бросить вызов победителю схватки Портер−Гарсиа, о чём боксёр не преминул сообщить болельщикам посредством соцсетей.

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