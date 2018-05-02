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Переговоры о реванше Головкина и Альвареса начнутся после 5 мая
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Переговоры о реванше Головкина и Альвареса начнутся после 5 мая 

LiveSport.Ru 31 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Эрик Гомес, промоутер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), планирует провести переговоры с менеджерами Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) по поводу реванша после 5 мая.
Реванш Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая, но бой отменили из-за положительной допинг-пробы мексиканца. Альвареса отстранили на полгода — он планирует вернуться в ринг в сентябре. Головкин 5 мая встретится с американцем Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).
«Мы хотим этот бой. Канело точно хочет драться с Головкиным. Если GGG по какой-то причине не желает встречаться с Альваресом, тогда у нас есть два-три запасных варианта. Но Канело хочет бой именно с Головкиным, и я постараюсь его организовать», — сказал Гомес в интервью Boxingscene.
Головин ранее заявил, что хотел бы встретиться с Альваресом в сентябре.
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