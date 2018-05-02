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Чемпион WBC повторил рекорд Мейвезера
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Чемпион WBC повторил рекорд Мейвезера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тайский боксер Ванхенг Менайотин, являющийся действующим чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC), повторил рекорд Флойда Мейвезера — младшего, сообщает "Советский спорт".
По информации Boxing Scene, представитель Таиланда Ванхенг Менайотин, который выступает в минимальной весовой категории (до 47,6 кг), одержал пятидесятую победу в пятидесяти боях.
Таким образом, 32-летний спортсмен повторил рекорд Мейвереза, нокаутировав панамца Лероя Эстрады.
Действующий чемпион WBC не планирует завершать карьеру и имеет все шансы побить рекорд Флойда Мейвезера, который завершил профессиональную карьеру боксера в августе 2017 года.
Ранее Мейвезер заявил о том, что может провести бой против ирландца Конора Макгрегора по правилам смешанных единоборств.
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