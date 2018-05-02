Чемпион WBC повторил рекорд Мейвезера

По информации Boxing Scene, представитель Таиланда Ванхенг Менайотин, который выступает в минимальной весовой категории (до 47,6 кг), одержал пятидесятую победу в пятидесяти боях.

Таким образом, 32-летний спортсмен повторил рекорд Мейвереза, нокаутировав панамца Лероя Эстрады.

Действующий чемпион WBC не планирует завершать карьеру и имеет все шансы побить рекорд Флойда Мейвезера, который завершил профессиональную карьеру боксера в августе 2017 года.