Тайский боксёр повторил рекорд Мейвезера-младшего по общему количеству боёв без поражений

Представитель Таиланда Вахтенг Менайотин, который является действующим чемпионом Всемирного боксёрского совета (WBC), повторил рекорд бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Об этом сообщает BoxingScene.

32-летний Менайотин провёл на профессиональном ринге 50 поединков и выиграл все из них. Отмечается, что он может превзойти это достижение, так как в ближайшее время не собирается уходить из профессионального спорта.

Мейвезер-младший закончил карьеру в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA.