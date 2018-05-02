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Тайский боксёр повторил рекорд Мейвезера-младшего по общему количеству боёв без поражений
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Тайский боксёр повторил рекорд Мейвезера-младшего по общему количеству боёв без поражений 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Vringe.com
Представитель Таиланда Вахтенг Менайотин, который является действующим чемпионом Всемирного боксёрского совета (WBC), повторил рекорд бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.
Об этом сообщает BoxingScene.
32-летний Менайотин провёл на профессиональном ринге 50 поединков и выиграл все из них. Отмечается, что он может превзойти это достижение, так как в ближайшее время не собирается уходить из профессионального спорта.
Мейвезер-младший закончил карьеру в августе 2017 года.
Ранее сообщалось, что Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA.
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