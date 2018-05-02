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По пути наставника — Тайрон Цойге хочет уйти от промоутера
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По пути наставника — Тайрон Цойге хочет уйти от промоутера 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, железный ветеран немецкого бокса 39-летний полуфиналист Всемирной боксёрской суперсерии и успешный тренер Юрген Брёмер (49-3, 35 КО) разорвал контракт с промоутерской компанией Sauerland Event.
Последовать примеру коллеги и наставника пытается «обычный» чемпион WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) Тайрон Цойге (22-0-1, 12 КО).
Промоутер Ниссе Зауэрлянд не собирается отпускать Цойге, всеми силами удерживает одну из главных звёзд компании: «Мы инвестировали в парня кучу денег. У нас действующий контракт до 2019-го года. Мы сделали его чемпионом и впереди нас ждёт множество отличных поединков».
Сам чемпион прокомментировал решение лаконично: «Просто у нас с промоутером разные взгляды на моё будущее».
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