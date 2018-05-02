По пути наставника — Тайрон Цойге хочет уйти от промоутера

Как мы сообщали ранее, железный ветеран немецкого бокса 39-летний полуфиналист Всемирной боксёрской суперсерии и успешный тренер Юрген Брёмер (49-3, 35 КО) разорвал контракт с промоутерской компанией Sauerland Event.

Последовать примеру коллеги и наставника пытается «обычный» чемпион WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) Тайрон Цойге (22-0-1, 12 КО).

Промоутер Ниссе Зауэрлянд не собирается отпускать Цойге, всеми силами удерживает одну из главных звёзд компании: «Мы инвестировали в парня кучу денег. У нас действующий контракт до 2019-го года. Мы сделали его чемпионом и впереди нас ждёт множество отличных поединков».

Сам чемпион прокомментировал решение лаконично: «Просто у нас с промоутером разные взгляды на моё будущее».

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