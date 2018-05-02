Тайсон Фьюри планирует провести 4-6 боев до конца года

— Фрэнк Уоррен давал мне обещания много раз, и я надеюсь и уверен, что он даст мне возможность часто боксировать, — сказал Фьюри во вторник на пресс-конференции в Лондоне. — Я собираюсь провести в этом году четыре или пять боев, может даже шесть… У Джо Луиса был период «ежемесячных мешков», и я хочу повторить это… Я хочу боксировать каждую неделю, если это возможно, но как минимум раз в месяц. Так что я думаю, мы легко можем устроить серию «ежемесячных мешков». За пять лет я провел четыре боя — это ужасно. Я много боксировал только в свой первый год в профессионалах, когда провел девять боев.

Напомним, что возвращение Фьюри на ринг после перерыва в более чем 2,5 года должно состояться 9 июня в Манчестере. Соперник экс-чемпиона по-прежнему не определен.