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Видео боя: Ванхенг Менайотин — Лерой Эстрада, HD 1080
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Видео боя: Ванхенг Менайотин — Лерой Эстрада, HD 1080 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Ванхенгом Менайотином и Лероем Эстрадой, который состоялся 2 мая 2018 года в Нахон-Ратчасиме (Таиланд). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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