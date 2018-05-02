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Доминик Бризил: Уайлдер, будь мужиком и подписывай контракт!
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Доминик Бризил: Уайлдер, будь мужиком и подписывай контракт! 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-претенденту на мировой титул в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Доминику Бризилу (19-1, 17 КО) невтерпёж ещё раз выйти на титульный бой, только на этот раз против соотечественника с поясом WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО).
Более чем двухметровый калифорниец призывает «Бомбардировщика» хотя бы на время забыть о потенциальной унификации с Энтони Джошуа и сразить в американском дерби с ним.
«Дионтэй, давай уже отмашку, — призвал он чемпиона. — Ты же знаешь, что переговоры (с командой Джошуа) идут не лучшим образом, и ты явно не будешь драться с ним в следующем бою. Хватит уже этих игр. Подписываем контракт. Будь мужиком!»
Читайте также: Бризил — о том, кто победит в поединке Уайлдер−Джошуа
В июне 2016 года Бризил стал первым претендентом для чемпиона IBF Энтони Джошуа, потерпев досрочное поражение в 7-м раунде.
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