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Хорхе Линарес: Почему я должен проигрывать Ломаченко?
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Хорхе Линарес: Почему я должен проигрывать Ломаченко? 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В эти дни венесуэльский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) продолжает трудиться, не жалея себя, готовясь к предстоящему 12 мая в Нью-Йорке (США) поединку против украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО). Линарес уверен, что при должной подготовке сумеет сделать то, во что мало кто реально верит, превзойдя фаворита из Аккермана.
«Каждый новый день мы усовершенствуем стратегию, как победить Василия Ломаченко, — утверждает Хорхе в интервью BoxingScene. — Он очень хороший боксёр, быстрый и точный. У него множество хороших качеств, но идеальных боксёров не существует. Как я всегда говорил, если кому-то другому уже удалось его победить, почему бы мне не сделать то же самое?»
«Я уже трижды проигрывал, но всегда поднимался и делал правильные выводы, что позволило мне провести семь или восемь защит моего титула. Мой план — продолжать упорно работать и стараться изо всех сил. Я работаю с удвоенной, если не с утроенной энергией по сравнению с подготовкой к бою против Мерсито Гесты, потому что мечтал о такой возможности. И почему я должен проигрывать, если у меня есть всё необходимое для победы над Ломаченко?», — задаётся вопросом Линарес.
Читайте также: Линарес счастлив грядущему бою с Ломаченко
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