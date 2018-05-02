Ещё
Мартиросян рассказал, чем выгодно отличается от других соперников Головкина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мартиросян рассказал, чем выгодно отличается от других соперников Головкина 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Армянский американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) убеждён, что отличается от подавляющего большинства прошлых соперников казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), потому что не боится знакомства с его хвалёной ударной мощью. Во всяком случае, так говорит он сам сейчас, когда до выхода в ринг остаётся несколько дней.
«Я чувствую, что большинство соперников Головкина проигрывали ему ещё до выхода в ринг, потому что не думали ни о чём, кроме его мощи, — предположил Ванес. — Они думают об этом и боятся. А потом боксируют от защиты и приходят в восторг, если им удаётся донести до цели несколько ударов. Но главное то, что почти все они напуганы».
«Я выйду в ринг без страха, — обещает Мартиросян. — Я выйду туда и буду веселиться, понимаете? И тогда вы увидите, чего мы оба стоим. Я никогда и ни с кем не отказывался драться. Если посмотрите на пятерых последних моих соперников, то это Деметриус Эндрэд, Ише Смит, Жермелл Чарло, Эрисланди Лара и Альберто Лоренсо. Я принимаю все вызовы, и в субботу люди увидят меня во всей красе».
Поединок Головкин-Мартиросян запланирован на 5 мая в Карсоне (США).
Читайте также: Мартиросян после боя с Головкиным уже никогда не будет прежним — тренер
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Спенс и Окампо официально объявили о поединке: цитаты Видео боя: Ванхенг Менайотин — Лерой Эстрада, HD 1080 Доминик Бризил: Уайлдер, будь мужиком и подписывай контракт!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день11
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Конец карьеры уже близко»16
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение