Мартиросян рассказал, чем выгодно отличается от других соперников Головкина

Армянский американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) убеждён, что отличается от подавляющего большинства прошлых соперников казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), потому что не боится знакомства с его хвалёной ударной мощью. Во всяком случае, так говорит он сам сейчас, когда до выхода в ринг остаётся несколько дней.

«Я чувствую, что большинство соперников Головкина проигрывали ему ещё до выхода в ринг, потому что не думали ни о чём, кроме его мощи, — предположил Ванес. — Они думают об этом и боятся. А потом боксируют от защиты и приходят в восторг, если им удаётся донести до цели несколько ударов. Но главное то, что почти все они напуганы».

«Я выйду в ринг без страха, — обещает Мартиросян. — Я выйду туда и буду веселиться, понимаете? И тогда вы увидите, чего мы оба стоим. Я никогда и ни с кем не отказывался драться. Если посмотрите на пятерых последних моих соперников, то это Деметриус Эндрэд, Ише Смит, Жермелл Чарло, Эрисланди Лара и Альберто Лоренсо. Я принимаю все вызовы, и в субботу люди увидят меня во всей красе».

Поединок Головкин-Мартиросян запланирован на 5 мая в Карсоне (США).

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