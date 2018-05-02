Ещё
Владимир Кличко: Если и выйду на ринг, то только в благотворительных целях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Кличко: Если и выйду на ринг, то только в благотворительных целях 

Советский спорт 45 минут назад
«Люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, затем политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами.
Но если я и выйду сейчас на ринг, то только в благотворительных целях», — приводит слова Кличко SportArena.
Напомним, в апреле прошлого года Владимир был нокаутирован в 11-м раунде Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли». В июле он отказался от права проведения реванша с британцем и объявил о завершении спортивной карьеры.
Советский спорт: последние новости
Тайсон Фьюри планирует провести 4-6 боев до конца года Олег Газманов в стихах поздравил Емельяненко Геннадий Головкин: Для меня большая честь провести бой с Мартиросяном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день11
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Конец карьеры уже близко»16
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение