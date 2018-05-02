Владимир Кличко: Если и выйду на ринг, то только в благотворительных целях 

«Люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, затем политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами.
Но если я и выйду сейчас на ринг, то только в благотворительных целях», — приводит слова Кличко SportArena.
Напомним, в апреле прошлого года Владимир был нокаутирован в 11-м раунде Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли». В июле он отказался от права проведения реванша с британцем и объявил о завершении спортивной карьеры.