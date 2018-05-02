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Донэйр завёл дружбу с Фрэмптоном и хочет выступить у него на разогреве
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Донэйр завёл дружбу с Фрэмптоном и хочет выступить у него на разогреве 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на то, что бывший чемпион мира в нескольких дивизионах Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) проиграл в Белфасте апрельский бой, он не против вернуться в столицу Северной Ирландии, чтобы выступить на разогреве у обидчика — «временного» чемпиона WBO в полулёгком весе Карла Фрэмптона.
«Думаю, он всё ещё среди топов дивизиона, — сказал филиппинец каналу UTV. — Когда он проиграл Санта Крусу, то Лео в том бою не доминировал. В ринге со мной был боец, который умеет меняться в любой момент: боксировать, драться и так далее. Что бы там ни было у него запланировано на «Уиндзор Парк», я готов его поддержать».
По данным BoxingScene, бой Фрэмптона на этом крупнейшем североирландском стадионе состоится 18 августа. Нонито собирается в очередной раз уйти из 57,3 кг во второй легчайший (до 55,3 кг).
«Буду рад выступить в андеркарде», — добавил скромный Донэйр, которому, в отличие от многих «бывших крутых», корона на мозг не давит.
Всему своё время — репортаж vRINGe о бое Фрэмптон-Донэйр
Фрэмптон вовсе не против, даже наоборот.
«Классно было делить с ним хэйдлайнерский бой, но чтобы будущий член Зала славы бокса отбоксировал у тебя на разогреве — это очень круто. Когда мы закончили в ринге, то встретились после, поговорили и стали реальными приятелями. У нас в Белфасте все любят Нонито», — заверил Карл.
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