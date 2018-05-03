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Головкин и Мартиросян встретились на пресс-конференции: фото и видео
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Головкин и Мартиросян встретились на пресс-конференции: фото и видео 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Накануне прошла пресс-конференция с участием главных действующих лиц вечера бокса, намеченного на 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США).
Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе, гордость Казахстана Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) встретится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).
В телетрансляцию помимо главного события попадёт ещё один титульный бой: абсолютная чемпионка в полусреднем весе среди женщин, уроженка Колумбии Сесилия Брэкхус (32-0, 9 КО) встретится с американкой Кали Райс (13-6-1, 4 КО).
Фото: Том Хоган (BoxingScene)
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