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Головкин оказался тяжелее Мартиросяна
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Головкин оказался тяжелее Мартиросяна 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам боксёр из Казахстана оказался тяжелее Мартиросяна. Головкин показал на весах 72,5 кг. В то время как вес его соперника составил 72,3 кг.
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