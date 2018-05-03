О чём Головкин и Мартиросян говорили на пресс-конференции: цитаты

Накануне состоялась финальная пресс-конференция (фото и видео) с участием почти абсолютного чемпиона в среднем дивизионе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) из Казахстана и претендента Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 21 КО) из США.

Как и принято, боксёры и промоутеры потешили собравшихся представителей СМИ яркими и грозными предматчевыми обещаниями.

Дон Кинг (промоутер Мартиросяна): «Головкин, одно тебе могу пообещать. После того, как Мартиросян тебя побьёт, мы дадим тебе шанс реваншироваться. Это будет судьбоносный поединок, и армянин Ванес перепишет историю».

Абель Санчес (тренер Головкина): «Мы очень рады, что (промоутеру) Тому Лёффлеру удалось спасти шоу. Мы отлично готовы. И мы знаем, что Мартиросян также будет отлично готов».

Том Лёффлер (промоутер Головкина): «Это был настоящий вызов для меня — в кратчайшие сроки перепланировать событие Головкин−Альварес II в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на событие Головкин−Мартиросян в Карсоне (штат Калифорния, США). Хочу поблагодарить Ванеса и его команду за то, что приняли вызов. Геннадий действительно очень хотел драться 5 мая на телеканале НВО».

Ванес Мартиросян: «Судьбоносный бой для моей карьеры. Об этом я мог только мечтать. Мы точно подарим зрителям отличный бой. Дон Кинг, спасибо за то, что веришь в меня. Мы уже сказали всё то, что надо было сказать. Хватит болтовни. Пришло время боя».

Геннадий Головкин: «Это — непростой бой, а очень даже великое противостояние. Ванес — хороший боец. Поэтому мы сделаем хороший поединок, порадуем собравшихся отличным боем. Чувствую, это будет бой мирового уровня. Я сфокусирован на поединке с Ванесом. Думать о Канело можно будет только лишь после победы над Мартиросяном. Никакого обмана здесь нет. „Mexican style“ — это настоящий бой. Этот поединок — наш большой подарок болельщикам бокса».

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