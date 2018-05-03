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Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата
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Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com © imago sportfotodienst
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал тот факт, что его брата мэра Киева Виталия Кличко высмеивают за оговорки.
«Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замёрзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой», — заявил Владимир Кличко в интервью Deutsche Welle.
Спортсмен также добавил, что его брату непросто в политике, однако он совершенствуется.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в ходе выступления на Софийской площади забыл фразу на украинском.
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