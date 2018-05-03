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Митрофанов о спаррингах с Ломаченко: Стараюсь подражать Линаресу
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Митрофанов о спаррингах с Ломаченко: Стараюсь подражать Линаресу 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Перспективный украинский средневес Дмитрий Митрофанов (2-0, 1 КО) в интервью youtube-каналу Boxing.ua рассказал о том, как состоялся его переход в профессионалы и поделился планами на будущее.
Стоит также отметить, что Митрофанов является одним из спарринг-партнёров соотечественника Василия Ломаченко, пробуя имитировать в ринге венесуэльца Хорхе Линареса, с которым аккерманский «Хайтек» проведёт поединок 12 мая в Нью-Йорке (США).
«Мне сказали: посмотри, как он боксирует, и делай какие-то элементы, движения, которые делает соперник. Стараюсь по максимуму подражать — вроде получается, — говорит Дмитрий. — Линарес разный. До нокаута был один, после нокаута — другой. Говорили, что он темповой и прессует, но я видел его бой с левшой, где он уже более осторожный. Вообще сильный парень, раз вызвался к Васе».
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