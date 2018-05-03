Беллью устроил потасовку с Хэем на дуэли взглядов

5 мая в Лондоне пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью и экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэвидом Хэем

Накануне поединка в рамках официальной пресс-конференции боксёры устроили потасовку. Беллью толкнул Хэя во время дуэли взглядов, после чего представители команд спортсменов удержали Тони и Дэвида от дальнейшего конфликта.

Посмотреть видео можно на странице Sky Sports в «Твиттере».