Хэй оказался тяжелее Беллью на 4,5 килограмма

5 мая на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем и почётным чемпионом мира по версии WBC Тони Беллью

В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хэй перевесил противника, показав на весах 99,9 кг. Вес Беллью составил 95,4 кг.

Напомним, что встреча Хэя и Беллью станет уже второй. В минувшем году Ббеллью одержал над Хэем досрочную победу.