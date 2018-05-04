Ещё
Хэй оказался тяжелее Беллью на 4,5 килограмма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэй оказался тяжелее Беллью на 4,5 килограмма 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ToFight.ru
5 мая на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем и почётным чемпионом мира по версии WBC Тони Беллью.
В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хэй перевесил противника, показав на весах 99,9 кг. Вес Беллью составил 95,4 кг.
Напомним, что встреча Хэя и Беллью станет уже второй. В минувшем году Ббеллью одержал над Хэем досрочную победу.
Чемпионат.com: последние новости
Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки Абрахам и Нильсен показали равный вес Леффлер: бой с Головкиным может изменить карьеру Мартиросяна
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию15
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение