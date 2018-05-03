Суровый край: Даиго Хига бессрочно отстранён от выступлений в Японии

Бывший чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Даиго Хига (15-1, 15 КО) из Японии, который потерял звание за день до сенсационно проигранного никарагуанцу Кристоферу Росалесу поединка — на весах, бессрочно отстранён от выступлений на родине. Об этом со ссылкой на решение Японской комиссии по боксу (JBC) пишет Fightnews.com. Напомним, 14 апреля не знающий поражений нокаутёр ступил на весы и перевесил лимит почти на килограмм, что для его дивизиона весьма серьёзное нарушение. Судя по всему, такое безалаберное отношение чрезвычайно возмутило тамошних чиновников. Шутка ли — Хига стал первым боксёром в истории японского бокса, который не сделал вес перед титульным боем. ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хига-Росалес Помимо национальной дисквалификации, Даиго лишился 20% гонорара — таков размер штрафа. Более того, JBC выписала предупреждения менеджеру боксёра Йоко Гусикену и его тренеру Йоджи Ноги, напоследок посоветовав Хиге перейти в более тяжёлый вес. Гусикен позднее письменно извинился за «позорный и бесчестный поступок, который допустил Хига».

Насколько известно vRINGе, никто из провинившейся команды не совершил харакири. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.