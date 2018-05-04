Гвоздик поддерживает форму, дожидаясь боя Стивенсон–Джек — видеосюжет

«Временный» чемпион мира WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) поддерживает форму в ожидании поединка между обладателем полноценного титула канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и шведским экс-чемпионом в двух категориях Баду Джеком (22-1-2, 13 КО), который состоится 19 мая в Монреале (Канада).

Напомним, что «временный» титул достался Александру за победу над Мехди Амаром 17 марта. Незадолго до этого в WBC заявили, что гарантируют победителю поединка Гвоздик-Амар бой с победителем поединка Стивенсон-Джек.

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