Ещё
Гвоздик поддерживает форму, дожидаясь боя Стивенсон–Джек — видеосюжет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвоздик поддерживает форму, дожидаясь боя Стивенсон–Джек — видеосюжет 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
«Временный» чемпион мира WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) поддерживает форму в ожидании поединка между обладателем полноценного титула канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и шведским экс-чемпионом в двух категориях Баду Джеком (22-1-2, 13 КО), который состоится 19 мая в Монреале (Канада).
Напомним, что «временный» титул достался Александру за победу над Мехди Амаром 17 марта. Незадолго до этого в WBC заявили, что гарантируют победителю поединка Гвоздик-Амар бой с победителем поединка Стивенсон-Джек.
Читайте также: Гвоздик дал прогноз на поединок между Стивенсоном и Джеком
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Хэй совершил преступление, разрушив тандем Линареса и Саласа — Беллью Рикки Хэттон будет ассистирующим тренером в углу Тайсона Фьюри Адам Ковнацки: Я — лучший супертяж в мире, но мало кто об этом знает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги Европы
Игроки НХЛ не помогут России
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение