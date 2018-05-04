Хэй совершил преступление, разрушив тандем Линареса и Саласа — Беллью

«Исмаэль Салас — это тренер мирового уровня. Фантастический специалист, которого я безмерно уважаю, — признался Беллью в интервью Press Association Sport и тут же добавил. — Но то, что ему пришлось оставить своего давнего ученика, Хорхе Линареса, ради подготовки Дэвида Хэя — это настоящее преступление. Это просто ужасно и неправильно».

«Я бессилен что-либо изменить, и мне очень жаль Хорхе Линареса — великолепного боксёра, который потерял тренера в преддверии самого важного боя в жизни против Василия Ломаченко, потому что Дэвид Хэй потребовал, чтобы Салас остался с ним. Это неправильно», — уверен Тони.

Напомним, что реванш Беллью-Хэй в рамках супертяжёлой категории состоится 5 мая в Лондоне (Англия). Их первый бой в марте прошлого года завершился досрочной победой Тони ввиду серьёзной травмы ноги у соперника.

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