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Хэй совершил преступление, разрушив тандем Линареса и Саласа — Беллью
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Хэй совершил преступление, разрушив тандем Линареса и Саласа — Беллью 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский экс-чемпион в тяжёлом и супертяжёлом весе Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) пренебрёг моральными принципами, когда настоял, чтобы кубинский тренер Исмаэль Салас готовил его к реваншу с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) в Англии, поскольку это привело к распаду тандема Саласа и венесуэльца Хорхе Линареса, который остался без наставника за два месяца до боя с Василием Ломаченко. Во всяком случае, Беллью не понимает, как так вообще можно.
«Исмаэль Салас — это тренер мирового уровня. Фантастический специалист, которого я безмерно уважаю, — признался Беллью в интервью Press Association Sport и тут же добавил. — Но то, что ему пришлось оставить своего давнего ученика, Хорхе Линареса, ради подготовки Дэвида Хэя — это настоящее преступление. Это просто ужасно и неправильно».
«Я бессилен что-либо изменить, и мне очень жаль Хорхе Линареса — великолепного боксёра, который потерял тренера в преддверии самого важного боя в жизни против Василия Ломаченко, потому что Дэвид Хэй потребовал, чтобы Салас остался с ним. Это неправильно», — уверен Тони.
Напомним, что реванш Беллью-Хэй в рамках супертяжёлой категории состоится 5 мая в Лондоне (Англия). Их первый бой в марте прошлого года завершился досрочной победой Тони ввиду серьёзной травмы ноги у соперника.
Читайте также: В первых 6 раундах буду стараться нанести Беллью максимальный вред — Хэй  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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