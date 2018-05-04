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Гарсиа, Велес и О'Салливан прошли взвешивание: результаты и фото
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Гарсиа, Велес и О'Салливан прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на стадионе StubHub Center в Карсоне (США). Боксёры показали следующий вес: Райан Гарсиа (14-0, 13 КО) — 59,1 кг Джейсон Велес (26-4-1, 18 КО) — 59,1 кг 10-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) — 71,8 кг Берлин Абреу (14-1, 11 КО) — 72,5 кг 10-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг) Фото: Том Хоган
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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