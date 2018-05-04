Прямая онлайн трансляция: Гарсиа — Велес, О'Салливан — Абреу

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Карсоне (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцем Райаном Гарсиа (14-0, 13 КО) и Джейсоном Велесом (26-4-1, 18 КО) из Пуэрто-Рико.

Андеркард

— Бой в среднем весе (до 72,6 кг) между ирландцем Гэри О'Салливаном (27-2, 19 КО) и Берлином Абреу (14-1, 11 КО) из Пуэрто-Рико.

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (05.05.) — 05:30 (Киев), 05:30 (Москва), 08:30 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЕО и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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