Херн-старший советует Джошуа не торопиться с поединком против Уайлдера

Не успели болельщики бокса порадоваться обещаниям британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) провести поединок за звание абсолютного чемпиона со своим коллегой из США Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) до конца текущего года, как основатель компании Matchroom Boxing Барри Херн, отец промоутера Эдди Херна , порекомендовал Джошуа не торопиться.

«Я встречался сегодня с Эдди и Энтони, — рассказывает Барри Херн. — Я рассказал им о своём видении ситуации. Как по мне, сейчас дело не в боксе, а в правильных цифрах (гонорара). Рассуждать необходимо так: «Сколько я заработаю за бой против Поветкина? А сколько заработаю за бой против Миллера? А если провести бой против Уайлдера в США? А каков будет гонорар, если встретиться с Уайлдером в Великобритании?» Но драться предстоит не мне. А значит, и решать не мне».

«На месте Джошуа я не торопил бы события, — не скрывает Херн-старший. — Не потому, что Уайлдер — опасный малый. А только лишь потому, что если сегодня право на просмотр боя купят, к примеру, 500 тысяч болельщиков, то завтра это число вырастет до 600 тысяч. А через год желающих будет 2-2,5 миллиона».

«Не зря в командах работают профессиональные матчмейкеры. Если боец сделает болельщиков своим матчмейкером, то вскоре у него не будет с кем проводить бои. Что в таком случае делать Джошуа следующие восемь лет карьеры? Необходимо помнить, что это — прежде всего бизнес. Я не волнуюсь, что кто-нибудь может побить Джошуа. Это — не моя забота, а его. Меня волнует только лишь то, получаю ли я максимальную прибыль для своего клиента», — цитирует Херна-старшего BoxingScene.

Напомним, переговоры о поединке между Уайлдером и Джошуа возобновились после того, как американец предложил британскому коллеге гарантированный гонорар в размере $50 миллионов.

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