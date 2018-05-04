Промоутер рассказал, с кем и когда подерётся Диллиан Уайт

Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) сообщил о том, что 28 июля его супертяж Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) из Великобритании проведёт поединок с Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) из Болгарии за звание обязательного претендента по линии IBF. Действующий чемпион IBF, а также WBO, WBA Super и IBO, британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), также является подопечным Херна.

Отметим, что Херн пока что не достиг договорённости с командой Пулева, но собирается сделать это на следующей неделе, чтобы избежать промоутерских торгов.

Напомним, у Уайта было из чего выбирать после того, как в WBC санкционировали его отборочный поединок против Луиса Ортиса (28-1, 24 КО) из Кубы. Чемпионом WBC является американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО).

Поскольку Уайт продолжительное время сохраняет за собой №1 в рейтинге WBC, Херн обратился в организацию с требованием пересмотреть решение: «Мы подали апелляцию на решение организации. Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что уже на этой неделе они рассмотрят нашу апелляцию и вынесут окончательный вердикт».

Рассказывает обиженный на WBC Уайт: «Я выполнял все требования WBC, дрался со всеми, с кем они хотели. Прошёл сотню элиминаторов. Мне пообещали, что я — следующий в списке претендент на титул. А теперь у них новое решение. Что, блин, происходит?»

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