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Список Херна: промоутер рассказал, кого планирует вскоре подписать
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Список Херна: промоутер рассказал, кого планирует вскоре подписать 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы рассказывали ранее, британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) готовится к покорению боксёрского рынка США и нацелен на то, чтобы в ближайшее время стать самым влиятельным промоутером мира.
Для этого функционер хочет подписать самых лучших американских боксёров.
По словам Херна, в его список входят следующие бойцы: чемпион WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО), «временный» чемпион WBC в среднем весе Жермалл Чарло (27-0, 21 КО), чемпион WBC в первом среднем весе Жермелл Чарло (30-0, 15 КО), чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (23-0, 20 КО), бывший чемпион в двух весовых категориях Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО), чемпион WBA Super в полусреднем весе Кит Тёрман (28-0, 22 КО), экс-чемпион в четырёх весовых категориях Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО) и чемпион WBC в лёгком весе Майки Гарсиа (38-0, 30 КО).
Читайте также: Всё смешалось: Уайт близок к подписанию Майки Гарсии, а Де Ла Хойя идёт в ММА  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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