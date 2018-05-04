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Головкин: Все беды в боксе — от таких, как Альварес
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Головкин: Все беды в боксе — от таких, как Альварес 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на появившиеся доказательства, якобы полностью оправдывающие и подтверждающие версию мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) о том, что запрещённый препарат кленбутерол попал в его организм через заражённое мясо, чемпион-средневес Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) продолжает обвинять и обличать.
«Что меня раздражает, так это то, как некоторые СМИ пытаются оправдать Альвареса, — рассказывает Головкин. — Говорят о том, что это был всего лишь несчастный случай. Что он — хороший боксёр. Что ничего страшного не случилось. Иногда даже хвалят его. А как по мне, такие бойцы, как Альварес являются самой большой проблемой в боксе. Он принимает допинг. А на это пытаются закрыть глаза. Это — проблема. Проблема всего бокса. Считаю, нам стоит поменьше говорить об Альваресе, не тратить на него своё время».
Поддакивает бойцу тренер Абель Санчес: «Что происходит в жизни, когда вас в чём-то подозревают? Вас проверяют, верно? Вы словно находитесь под микроскопом. А этого парня на время слушания по допинговому делу прекратили тестировать. В принципе, это всё, что вам надо знать о Канело Альваресе. О том, что он из себя представляет. Они много говорят, но даже не пытаются доказать, что он — чистый боец».
Снова берёт слово Головкин: «Знаете, многие хотят от нас, чтобы мы и дальше шли на уступки Альваресу. Многие говорят: „Подумаешь, он допустил ошибку“. Но всё должно работать не так. После проваленного теста он должен был проходить проверку каждый день, чтобы и другим неповадно было. Молодые бойцы формируются на примерах. И если они видят, что за допинг нет никакого штрафа, никакой дисквалификации, то это очень плохой пример. Дайте им хорошие примеры, а не такие!»
Говорит Санчес: «Пару недель назад Оскар (де ла Хойя) пообещал, что Альвареса будут тестировать ежедневно. Этого не произошло. А сейчас все организации говорят: „Мы знали, что Альварес ни в чём не виноват“. Как будто прикрывают его. Как будто с ним заодно. Геннадий всегда настаивал на допинг-тестировании. Всё то, о чём он просит — чтобы не было нечестной игры. Чтобы у бойцов были одинаковые условия».
«Лично у меня всегда всё с допинг-контролем в порядке, — говорит Головкин. — Они говорят: «Оставайтесь в номере, мы придём и возьмём пробы, и я жду». Я не принимаю допинг. Я не боюсь вопросов о допинге. Мне нечего скрывать. Но я считаю, что Альваресу и особенно его команде следует преподать урок, ведь они продолжают настаивать на том, что ничего не случилось. Так не должно быть. Мы вместе должны сражаться за чистый бокс».
Читайте также: Головкин: 10 процентов, что буду драться с Альваресом ещё раз  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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