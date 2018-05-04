Джефф Хорн: Надеюсь, Кроуфорд не испугается и не сорвёт бой ещё раз

9 июня в Лас-Вегасе (США) австралиец Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) проведёт первую защиту принадлежащего ему титула чемпиона мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) в поединке против американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО). Напомним, что бой изначально был запланирован на 14 апреля, но из-за травмы руки Теренса встречу перенесли.

Хорн, однако, сомневается, что травма вообще имела место быть, и не исключает, что поединок не состоится и 9 июня.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время я не попадусь ему на глаза, и он не перепугается. А иначе бой вновь могут отложить, — хорохорится австралиец. — Не знаю, по какой причине они на самом деле перенесли поединок в первый раз, но что случилось, то случилось. Мои друзья отслеживали его в соцсетях и видели, как он играл в боулинг и очень даже свободно использовал руку, которая у него якобы травмирована».

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