ACB 86: Раисов досрочно победил Балаева и стал новым чемпионом

Сегодня, 5 мая, в Москве на арене СК «Олимпийский» состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам ACB 86. Главным поединком вечера стал титульный бой между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Победу в нём удушающим приёмом в первом раунде одержал Раисов, став новым чемпионом организации в полулёгком весе.

В бою за пояс чемпиона в наилегчайшем весе Аскар Аскаров защитил свой титул, досрочно победив Расула Албасханова.

В ещё одном титульном поединке Довлетжан Ягшимурадов отобрал титул чемпиона в полутяжёлом весе у Батраза Агнаева, справившись с соперником за два раунда.