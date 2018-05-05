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ACB 86: Раисов досрочно победил Балаева и стал новым чемпионом
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ACB 86: Раисов досрочно победил Балаева и стал новым чемпионом 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: ToFight.ru
Сегодня, 5 мая, в Москве на арене СК «Олимпийский» состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам ACB 86. Главным поединком вечера стал титульный бой между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Победу в нём удушающим приёмом в первом раунде одержал Раисов, став новым чемпионом организации в полулёгком весе.
В бою за пояс чемпиона в наилегчайшем весе Аскар Аскаров защитил свой титул, досрочно победив Расула Албасханова.
В ещё одном титульном поединке Довлетжан Ягшимурадов отобрал титул чемпиона в полутяжёлом весе у Батраза Агнаева, справившись с соперником за два раунда.
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