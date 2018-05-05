Марат Балаев: скорее всего, после боя с Юсуфовым закончу карьеру

Чемпион АСВ Марат Балаев подчеркнул, что предстоящий реванш с Юсуфом Раисовым, который состоится 5 мая, в Москве в СК «Олимпийский» на турнире по смешанным единоборствам ACB 86, скорее всего станет последним боем в его карьере.

«Станет ли бой с Юсуфовым последним в карьере? Всё будет зависеть от моего самочувствия. Да, скорее всего, я закончу, но я хочу сделать это красиво. Поставить, так сказать, жирную точку. Дай Бог, всё получится.

Я не знаю, что произойдёт в этом бою. Вдруг всё закончит случайный удар, от которого я упаду. Все падали, даже Мухаммед Али . Как я могу с уверенностью сказать, что выиграю? Точно могу сказать только, что приду в клетку за победой.