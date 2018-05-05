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Марат Балаев: скорее всего, после боя с Юсуфовым закончу карьеру
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Марат Балаев: скорее всего, после боя с Юсуфовым закончу карьеру 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион АСВ Марат Балаев подчеркнул, что предстоящий реванш с Юсуфом Раисовым, который состоится 5 мая, в Москве в СК «Олимпийский» на турнире по смешанным единоборствам ACB 86, скорее всего станет последним боем в его карьере.
«Станет ли бой с Юсуфовым последним в карьере? Всё будет зависеть от моего самочувствия. Да, скорее всего, я закончу, но я хочу сделать это красиво. Поставить, так сказать, жирную точку. Дай Бог, всё получится.
Я не знаю, что произойдёт в этом бою. Вдруг всё закончит случайный удар, от которого я упаду. Все падали, даже Мухаммед Али. Как я могу с уверенностью сказать, что выиграю? Точно могу сказать только, что приду в клетку за победой.
Я бы уже закончил, будь моя воля. Своих целей я достиг: сделал себе имя в спорте, стал чемпионом, но нужна финансовая стабильность, но её пока нет. Не могу спокойно уйти, когда столько людей от меня зависит: семья, дети, брат больной», — сказал Балаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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