Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком 

Менеджер Алексей Васильев, сообщил, что российский боксёр Мурат Гассиев возобновил подготовку к финальному бою Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком.
Гассиев будет готовиться под руководством тренера Абеля Санчеса в США. сообщает РИА Новости.
Поединок первоначально был запланирован 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы руки у украинского боксёра. Из-за этого Гассиев в середине апреля прервал свою подготовку в США и вернулся в Россию.
Ранее российский боксёр Мурат Гассиев выразил сожаление в связи с переносом финального боя WBSS с украинцем Александром Усиком.