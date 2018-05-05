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Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком
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Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Менеджер Алексей Васильев, сообщил, что российский боксёр Мурат Гассиев возобновил подготовку к финальному бою Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком.
Гассиев будет готовиться под руководством тренера Абеля Санчеса в США. сообщает РИА Новости.
Поединок первоначально был запланирован 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы руки у украинского боксёра. Из-за этого Гассиев в середине апреля прервал свою подготовку в США и вернулся в Россию.
Ранее российский боксёр Мурат Гассиев выразил сожаление в связи с переносом финального боя WBSS с украинцем Александром Усиком.
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