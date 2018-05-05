Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком

Гассиев будет готовиться под руководством тренера Абеля Санчеса в США. сообщает РИА Новости

Поединок первоначально был запланирован 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы руки у украинского боксёра. Из-за этого Гассиев в середине апреля прервал свою подготовку в США и вернулся в Россию.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев выразил сожаление в связи с переносом финального боя WBSS с украинцем Александром Усиком.