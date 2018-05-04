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Решение по месту проведения боя между Гассиевым и Усиком будет принято до 20 мая
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Решение по месту проведения боя между Гассиевым и Усиком будет принято до 20 мая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Место проведения финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком будет определено до 20 мая. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения. Позднее стало известно, что бой перенесен на конец июня из-за травмы Усика, место проведения поединка на данный момент неизвестно.
"Мы сделали необходимые предложения, сделали все возможное, чтобы этот бой прошел в России, и теперь ждем решения. Думаю, наше предложение является лучшим. В Сочи прошел прекрасный форум, думаю, и финал мы проведем так же. Думаю, до 20 мая будет решение [по месту проведения]", — сказал Кремлев журналистам.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.
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