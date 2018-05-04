Ещё
Головкин просто боится драться с Канело ещё раз — президент GBP
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головкин просто боится драться с Канело ещё раз — президент GBP 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес прокомментировал вчерашнее заявление Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), согласно которому его реванш с Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) имеет откровенно немного шансов состояться. Гомес подозревает, что Головкин попросту боится вновь оказаться с Альваресом в одном ринге, памятуя, как завершалась их первая встреча в сентябре прошлого года.
«Бой с Головкиным — первоочерёдная опция для Канело, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся, — говорит Гомес в интервью Yahoo Sports. — Однако, если Головкин не хочет этого боя, тогда мы выберем другого соперника. Канело сделал всё, что от него требовали, и я думаю, он доказал Комиссии и всем остальным, что является чистым бойцом, а эти (положительные) тесты стали следствием ошибки (с употреблением в пищу загрязнённого мяса».
«Факт в том, что Канело всегда проверяли больше, чем кого-либо другого, за исключением Флойда Мэйуэзера, который и стал инициатором этого случайного допинг-тестирования. Сказать по правде, я думаю, Геннадий напуган, — продолжил Гомес. — Он знает, с чем ему предстоит встретиться. Канело был хорош, а в реванше будет ещё лучше. Головкин помнит эти несколько последних раундов, когда Канело его заметно превосходил, и теперь боится вновь оказаться в ринге с более молодым, быстрым и сильным соперником. Уверен, что причина в этом».
Читайте также: Головкин и Санчес задаются вопросом: а хочет ли Канело реванш?
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Рикки Хэттон будет ассистирующим тренером в углу Тайсона Фьюри Адам Ковнацки: Я — лучший супертяж в мире, но мало кто об этом знает Спенс и Окампо — в роли «далласских ковбоев»: фото и цитаты с пресс-конференции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала32
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение