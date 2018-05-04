Головкин просто боится драться с Канело ещё раз — президент GBP

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес прокомментировал вчерашнее заявление Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), согласно которому его реванш с Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) имеет откровенно немного шансов состояться. Гомес подозревает, что Головкин попросту боится вновь оказаться с Альваресом в одном ринге, памятуя, как завершалась их первая встреча в сентябре прошлого года.

«Бой с Головкиным — первоочерёдная опция для Канело, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся, — говорит Гомес в интервью Yahoo Sports. — Однако, если Головкин не хочет этого боя, тогда мы выберем другого соперника. Канело сделал всё, что от него требовали, и я думаю, он доказал Комиссии и всем остальным, что является чистым бойцом, а эти (положительные) тесты стали следствием ошибки (с употреблением в пищу загрязнённого мяса».

«Факт в том, что Канело всегда проверяли больше, чем кого-либо другого, за исключением Флойда Мэйуэзера, который и стал инициатором этого случайного допинг-тестирования. Сказать по правде, я думаю, Геннадий напуган, — продолжил Гомес. — Он знает, с чем ему предстоит встретиться. Канело был хорош, а в реванше будет ещё лучше. Головкин помнит эти несколько последних раундов, когда Канело его заметно превосходил, и теперь боится вновь оказаться в ринге с более молодым, быстрым и сильным соперником. Уверен, что причина в этом».

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