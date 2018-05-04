Альтер Эго Дэвида Хэя

«Вы ведь сейчас не обо мне спрашиваете, а о Хэймейкере. Но сегодня его нет дома. Есть только я, Дэвид Хэй . А Хэймейкер — моё Alter Ego. Он появляется в ринге. Или же тогда, когда предстоит раскрутка боя. Вся правда в том, что людям не интересен Дэвид Хэй. Их интересует только Хэймейкер».

В сентябре 2015-го года Дэвид Хэй намекнул о возвращении в ринг. Не боксировавший с середины 2012-го года экс-чемпион не скрывал дерзких планов: вернуться на вершину, объединить титулы, стать абсолютным чемпионом.

2012 год. Хэй уничтожает Чисору. За этим боем последует перерыв в 3,5 года

Спустя месяц о возвращении Хэй поведал официально и даже представил оппонента. Им, как и принято в таких случаях, оказался безвестный боксёр с хорошим рейтингом и даже пребывающий в топ-15 по одной из версий — австралиец Марк де Мори.

Скепсиса в отношении возвращения Хэя было предостаточно. Оно и понятно. Дэвид Хэй — не вышколенный супертехнарь. Его бокс всегда базировался на рефлексах, скорости, реакции, тайминге. Одним словом, на всём том, что первым уходит с возрастом. Британский нокаутёр возвращался после того, как перенёс операцию на правое плечо. После того, как оперировавшие хирурги категорически не советовали спортсмену продолжать карьеру.

«Да всё чётко с моей рукой, — утверждал Хэй, но тут же напускал в эфир немного мелодраматизма. — Я — реалист, иначе бы не вернулся в бокс. Я отдаю себе отчёт в том, что не являюсь лучшим технарём в мире. Учитывая, что я — один из самых мелких бойцов дивизиона, без моей правой плюхи возвращаться в ринг не имеет никакого смысла. И даже больше. Это было бы опасно для моего здоровья, для моей жизни».

Возвращение Хэймейкера. Уничтожен де Мори

Глупо было рассчитывать на то, что Марк де Мори или Арнольд Джерджяй дадут чёткий ответ на вопрос о текущем состоянии Хэя. После двух скоропостижно завершившихся поединков остались только догадки. «Хэй существенно потерял в скорости», — говорили одни. «Зато как прибавил в ударной мощи», — чудилось вторым.

Хэй мог выбирать. Уайлдер? Джошуа? Да легко! Но чем дальше, тем больше казалось, что Дэвид предпочтёт хороший гонорар и гарантированную победу каким-то там титульным игрищам с безвестными бойцами — победитель поединка за вакантный титул WBO ( Джозеф Паркер Vs Энди Руис-мл.) британца не интересовал. Интересовали яркие и эпатажные, но более чем проходимые соперники. Например, Лукас Браун или Шеннон Бриггс

Пресс-конференция Хэя. Безуспешно пытается прорваться Бриггс

Но вдруг, словно чёртик из табакерки, на авансцене появился ещё один колоритный персонаж, отвечающий всем требованиям Хэя — безударный, никогда прежде не выступавший в хэвивейте, не быстрый, не техничный, но виртуозно владеющий

языком

искусством раскрутки боя соотечественник Тони Беллью.

— Тони, старина, это шутка такая? Какой на**ен Дэвид Хэй? — спрашивал промоутер Эдди Херн своего бойца.

— Можешь или нет? — не унимался «Бомбардировщик». — Эдди, просто скажи, «Да» или «Нет»!

Тони Беллью и Эдди Херн на стадионе Goodison Park в Ливерпуле

— Тони, пойми, все деньги мира не стоят этого. Ты и так всем всё доказал. Даже мне. Думаешь, после Стивенсона я верил в то, что ты возьмёшь титул в крузервейте? Нет. Честно, нет. Читай по буквам: Нортон, Иохансон, Холмс, Руис, Эллис, Нортон, Али. А ты сделал. Но то, о чём ты меня просишь… Это сумасшествие. Это чёртов суицид. Да меня посадят, если я сделаю тебе бой с Дэвидом Хэем.

— Эдди, да ты только представь, сколько будет на кону. Смысл мне выходить за пенсы против Бриедиса? И что я, в конце концов, теряю? Даже если проиграю Хэю, что я теряю? А только представь, какой движняк мы устроим! Пресс-конференции, интервью, скандалы, потасовки. И ты просишь меня выбросить всё это из головы и готовиться к бою с Бриедисом?

С тем самым титулом WBC в тяжёлом весе, который позже достанется Бриедису, а затем и Усику

— Ты рехнулся, Тони. Я понимаю о чём ты. Но ты сбрендил. Блин! Это может сработать. Да это определённо сработает! Блин! Я в деле! Бой против Флореса будем отменять?

— Ни в коем случае, Эдди. Там всё и начнётся.

Беллью только что уничтожил Флореса и требует бой у Хэя — тот случайно оказался на месте

— Не понимаю, Тони. Просто не понимаю. Ты псих или чёртов гений?

— Пожалуй, только после боя узнаем! (оба смеются).

Нельзя с уверенностью утверждать, что Тони Беллью стремился влезть под кожу Дэвида Хэя. Что именно в этом был его план на поединок. Но, чёрт побери, выглядело всё именно так!

В преддверии боя Беллью спровоцировал Хэя, тот не стал сдерживать своё альтер эго — наружу вылез Хэймейкер, тёмная сторона Дэвида Хэя. И понеслось.

Знаменитая потасовка между Беллью и Хэем перед первым боем

Хэй в очередной раз перегнул палку в процессе раскрутки боя, пообещав отправить Беллью в больницу. Тот то ли реально испугался, то ли сыграл на высочайшем уровне.

Но пришло время боя, и набравший несколько лишних килограмм в виде литых мышц Хэймейкер опростоволосился. Беллью был умнее. Беллью был быстрее. Беллью выглядел лучшим боксёром.

Но преимущество в мощи Хэя и некоторая зажатость Беллью привели к тому, что первую половину нескучного действа всё же записал себе в актив Хэймейкер. Но до чего же плохо выглядел в ринге Дэвид! Бросался с неподготовленными, широченными свингами. Проваливался и не успевал вернуть руки в защиту. Не успевал за Беллью, иногда на продолжительное время забывал о работе джебом.

У страха и Тони Беллью глаза велики

Одним словом, как и обещал перед боем, Хэймейкер выходил в ринг не боксировать — он жаждал уничтожить противника, нанести тому максимальный урон. В углу Хэя не было опытнейшего Эдама Бутта, а молодой (хоть и чертовски талантливый тренер) Шейн Макгуиган не сумел удержать Демона в клетке.

Пересматривая бой, Хэй категоричен: «Невероятно. Я сделал всё для того, чтобы в поединке против меня Беллью выглядел словно Пернелл Уитаккер. Он лучше двигался. Он уже в первом раунде провалил меня и нанёс отличный левый хук. Я подумал в тот момент: „Хорошо, что у этого парня нет удара. Будь на его месте Кличко или Валуев, меня бы уже вынесли с ринга“».

Тот самый левый хук…

От травм не застрахован никто. А некоторые особенно им подвержены. Порвав в 6-м раунде ахилловы сухожилия, Хэймейкер превратился в лёгкую добычу для Тони Беллью. По завершению поединка на Хэя было больно смотреть. Позабыв о собственном эго, Дэвид попросил у победителя реванш.

Уже в эту субботу парням предстоит второй поединок. А речи Дэвида Хэя стали совершенно другими. На этот раз Тони Беллью играет роль «плохого

парня». Пришло время «Бомбардировщика» провоцировать потасовки на пресс-конференции и обещать Хэю окончательно похоронить его некогда славную боксёрскую карьеру.

Наши дни: теперь уже Беллью инициирует потасовку на пресс-конференции

Тот же лейтмотив использует для раскрутки боя промоутер Эдди Херн: «Спешите видеть, ведь проигравший, скорее всего, будет вынужден повесить перчатки на гвоздь».

«Игры разума-2» близятся к финальной развязке. Хэй выглядит сосредоточенным и сконцентрированным, а в его углу на этот раз будет опытнейший наставник — кубинец Исмаэль Салас.

Впрочем, никакой гарантии нет. И даже букмекеры, не жаловавшие в первом поединке Беллью, на этот раз выставили максимально близкие коэффициенты. Пускай, Хэй по-прежнему фаворит, но какое это имеет значение?

Когда охотник превращается в добычу…

Уже через несколько часов мы узнаем, с каким весом подойдут бойцы к реваншу. Учтёт ли Хэй негативный опыт, сбросит ли вес до более привычных 95 кг или снова перевалит за сотню.

Но в целом Дэвид остался верен себе. Хэй утверждает, что в катастрофе в первом поединке виноват только лишь он сам, а от действий Беллью мало что зависит — вопрос в том, каким на реванш выйдет в ринг сам Хэймейкер. Задачу экс-чемпион в двух дивизионах поставил перед собой непростую ­— надо не просто победить Тони Беллью, а сделать это уверенно, чётко, ярко. Желательно, нокаутом.

После боя: Хэй просит реванш, Беллью что-то подсчитывает в уме И главная проблема в том, что при этом следует непременно сохранять холодную голову. Сумеет ли? Конечно же, не факт. В прошлый раз Дэвид потерял контроль даже тогда, когда увидел в ринге Беллью, пританцовывающего, напевающего песню, под которую выходил в ринг… Хэй.

«Мне нравится его песня. Я напевал, пританцовывал, а он тем временем выходил в ринг. Даже немного жаль, что не получится повторить, — смеётся Беллью. — Почему не получится? Да потому, что на этот раз он первым выйдет в ринг, а не я».

Справится ли с таким унижением эго Дэвида Хэя?

В принципе, чего-то эдакого от Хэймейкера не потребуется. Прессинговать, но не бросаться. Резать углы, но не играть в догонялки. Работать через переднюю руку, особенно не гнушаться ударов по корпусу, не гоняться (в стартовых раундах) за головой Беллью. И хоть немного комбинировать, хотя бы работать двоечками.

Беллью снова попытается вывести Хэя из равновесия. Возможно, удивит выходом в ринг.

Но, скорее всего, не эпатажностью. Возможно, устроит цирковое представление в стиле Тайсона Фьюри . Помните, как в преддверии так и не состоявшегося реванша между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, британец спрашивал украинского ветерана, выпячивая огромное брюхо: «Ну и как ты, старина, себя чувствуешь? Как оно, понимать, что проиграл толстяку?»

Тайсон Фьюри исполняет танец живота на костях Владимира Кличко

Ведь и сам Хэй до первого поединка подтрунивал над «жирным» Беллью, а то, что Хэй гордится своим телом не является секретом: «Считаю, у меня практически идеальное тело. Женщины предаются фантазиям, рассматривая в журналах здоровенных, накачанных мужиков. Я не против, если они будут фантазировать о Дэвиде Хэе. Слышал, что я даже у британских гомосексуалистов в почёте. Не вижу в этом ничего дурного».

Болельщик, конечно же, прав, когда говорит, что от старого Дэвида Хэя ничего не осталось. Но не так-то просто уйти на покой, когда даже за бой с Джерджяем твой гонорар превышает £1 миллион.

Не устояла…

Да. Хэй, скорее всего, победит в реванше. Но вряд ли сделает это ярко. Возможно, вынудит угол Беллью выбросить белое полотенце. Может быть и сам «Бомбардировщик» откажется от продолжения боя, посиживая в углу на табуретке, сетуя на травмированную конечность. А может быть, Хэй одержит победу решением, попросту переработав слишком осторожного Беллью.

А после боя Дэвид опять попытается усмирить Хэймейкера, своё Alter Ego, резонно доказывая самому себе, что время никому неподвластно. И что лучше всего уйти сейчас. Уйти победителем, реваншистом, с чеком на крупную сумму в руке и сохранив главное — собственное здоровье.

«Да, это так. Дэвид Хэй, в отличии от Хэймейкера, в целом приятный и дружелюбный парень. Я вынужден прятать Хэймейкера в целях безопасности. Безопасности окружающих и, конечно же, собственной. Но он появится снова. Ему придётся».

(Дэвид Хэй. Из интервью для The Independent. 2014 год)

Прогнозы редакции:

Игорь Витько: Хэй ТКО 11.

Антон Горюнов: Хэй ТКО 10-12.

Автор: Хэй RTD 6-8.

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